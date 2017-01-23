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Нардепа Г.Логвинського обрали віце-президентом ПАРЄ

Нардепа Г.Логвинського обрали віце-президентом ПАРЄ

Київ • УНН

 • 6910 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Народного депутата України Георгія Логвинського обрали віце-президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи. Про це він депутат написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Чергова перемога України на міжнародному фронті — в Страсбурзі, за одностайної підтримки залу, мене обрали Віце-Президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи. Це величезна честь, гордість і відповідальність для мене. Посада Віце-президента і члена Бюро ПАРЄ — найвища посада на міжнародній парламентській арені за всю історію України. Але я хочу зазначити, що сьогодні це перемога саме країни і подякувати колегам з української делегації, особливо Володимиру Ар’єву, з яким тепер в Бюро ми зможемо подвоїти перемоги України, Президента і членів ПАРЄ за надану честь і довіру”, — написав нардеп.

Г.Логвинський запевнив, що докладе усіх зусиль на новій посаді для подальшої підтримки України, відновлення її цілісності, захисту прав громадян.

Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін.

Українські Національні Новини

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