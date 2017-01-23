Нардепа Г.Логвинского избрали вице-президентом ПАСЕ

"Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единодушной поддержке зала, меня избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня. Должность Вице-президента и члена Бюро ПАСЕ - высшая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины. Но я хочу отметить, что сегодня это победа именно страны и поблагодарить коллег из украинской делегации, особенно Владимира Арьева, с которым теперь в Бюро мы сможем удвоить победы Украины, Президента и членов ПАСЕ за оказанную честь и доверие ", - написал нардеп.

Г.Логвинский заверил, что приложит все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав граждан.

Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы переизбрала Педро Аграмунта своим президентом на второй срок.