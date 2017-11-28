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МОЗ залишив пацієнтів без шансу на життя через провал міжнародних закупівель ліків - нардеп

МОЗ залишив пацієнтів без шансу на життя через провал міжнародних закупівель ліків - нардеп

Київ • УНН

 • 11563 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні тисячі пацієнтів залишилися без шансу на життя через провал програми міжнародних закупівель ліків. Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Він повідомив, що станом на сьогодні в Україну поставлено не весь обсяг медичних виробів за 2016 рік.

"Уже закінчується 2017 рік. Гроші міжнародним закупівельним організаціям перераховані понад рік тому, а препаратів і досі немає", - зазначив він.

З його слів, одні з найнеобхідніших медичних виробів – вироби для операцій на серці, адже хворі на серцево-судинні захворювання не можуть чекати. Натомість міжнародні організації поставили МОЗу лише 88% від повного обсягу закупівель, і лише 64% від повного обсягу станом на сьогодні передали в регіони, зауважив він.

"Нещодавно громадська рада смт Кам’яний Брід попросила допомогти Валентину Кучинському, для якого Житомирське обласне управління охорони здоров’я не знайшло штучного клапану серця для операції в умовах штучного кровообігу. Ця ситуація свідчить про провал міжнародних закупівель, за які відповідає МОЗ і особисто в.о. міністра Уляна Супрун", - заявив політик, додавши, що через таку ситуацію звернувся до в.о. міністра.

"Що робити людям, яких залишили напризволяще, які не знають, до кого звертатися? Що робити тим, кого відправляють з кабінету в кабінет? Хто візьме на себе відповідальність за їхні життя? Це – результат діяльності керівництва МОЗу, яке жодну справу не може довести до кінця. Невже у МОЗі немає людей, які оперують не цифрами зімітованих "покращень", які зважають на реальну ситуацію у системі охорони здоров’я? На більшість депутатських звернень МОЗ просто не відповідає. Тоді що говорити про людей, які не мають повноваження депутатів! Ця ганебна політика влади відбирає в людей життя!" – заявив він.

Нагадаємо, голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман звернувся до американського МРІ щодо утримування У.Супрун у кріслі очільниці МОЗ.

Українські Національні Новини

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