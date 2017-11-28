Минздрав оставил пациентов без шанса на жизнь из-за провала международных закупок лекарств - нардеп

Он сообщил, что на сегодня в Украине поставлено не весь объем медицинских изделий за 2016 год.

"Уже заканчивается 2017 год. Деньги международным организациям по закупкам перечислены более года назад, а препаратов до сих пор нет", - отметил он.

По его словам, одни из самых необходимых медицинских изделий - изделия для операций на сердце, ведь больные сердечно-сосудистыми заболеваниями не могут ждать. Вместо этого международные организации поставили Минздраву только 88% от полного объема закупок, и только 64% ​​от полного объема на сегодня передали в регионы, отметил он.

"Недавно общественный совет пгт Каменный Брод попросил помочь Валентину Кучинскому, для которого Житомирское областное управление здравоохранения не нашло искусственного клапана сердца для операции в условиях искусственного кровообращения. Эта ситуация свидетельствует о провале международных закупок, за которые отвечает Минздрав и лично и.о. министра Ульяна Супрун", - заявил политик, добавив, что из-за такой ситуации обратился к и.о. министра.

"Что делать людям, которых оставили на произвол судьбы, не знают, к кому обращаться? Что делать тем, кого отправляют из кабинета в кабинет? Кто возьмет на себя ответственность за их жизнь? Это - результат деятельности руководства Минздрава, которое ни одно дело не может довести до конца. Неужели в Минздраве нет людей, оперирующих не цифрами сымитированных "улучшений", а которые учитывают реальную ситуацию в системе здравоохранения? На большинство депутатских обращений Минздрав просто не отвечает. Тогда что говорить о людях, которые не имеют полномочий депутатов! Эта позорная политика власти отбирает у людей жизнь!" - заявил он.

Напомним, председатель Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман обратился к американскому МРИ по содержанию У.Супрун в кресле руководительницы МЗ .