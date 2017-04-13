Нардеп заявив про необхідність демонополізації ринку лотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Монополізація ринку лотерей є неприйнятною для України. Про це в коментарі УНН заявив народний депутат Микола Княжицький, коментуючи інформацію у ЗМІ про спроби чиновників створити лотерейного монополіста в особі “Української національної лотереї”.
“Я не аналізував ринок, але я цілком допускаю, що компанія "УНЛ" може бути монополістом. Це не припустима ситуація, ринок повинен бути демонополізований у цивілізований спосіб”, - зазначив він.
М.Княжицький також прокоментував введення санкцій проти конкурентів “УНЛ”, які й розцінюються у ЗМІ як інструмент зачистки ринку.
“Наскільки я пам’ятаю, у нас було три ліцензії, видані “УНЛ”, “Патріот” і “М.С.Л.”. І ці три ліцензії ніхто не скасовував.
Проти двох операторів введено санкції, і не завжди санкції вводяться справедливо. Принаймні, щодо “М.С.Л.” я вважаю, що це лобістське рішення, яке не має жодного відношення до реальності.
А по-друге, санкції ж не забороняють працювати. Вони просто обмежують її, але не забороняють тому у нас по – суті три ліцензії. Але ж монополізація випливає не лише з ліцензій, а з кількості місць де можна грати, та інших багатьох факторів”, - зауважив М.Княжицький.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, український лотерейний ринок нині перебуває в занепаді. Чиновники намагаються монополізувати його під одного учасника, а саме “Українську національну лотерею”, яка водночас є фігурантом кримінального провадження та підозрюється поліцією у проведенні азартних ігор під виглядом лотерей.
Лобістом “Української національної лотереї” ЗМІ називають народного депутата від БПП О.Третьякова.