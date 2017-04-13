Нардеп заявил о необходимости демонополизации рынка лотерей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52836 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105291 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162143 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119190 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118180 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113462 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104891 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107238 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155234 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Нардеп заявил о необходимости демонополизации рынка лотерей

Нардеп заявил о необходимости демонополизации рынка лотерей

Киев  •  УНН

 • 7336 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Монополизация рынка лотерей неприемлема для Украины. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат Николай Княжицкий, комментируя информацию в СМИ о попытках чиновников создать лотерейного монополиста в лице "Украинской национальной лотереи".

“Я не анализировал рынок, но я вполне допускаю, что компания "УНЛ“ может быть монополистом. Это не допустимая ситуация, рынок должен быть демонополизирован цивилизованным способом”, — отметил он.

Н.Княжицкий также прокомментировал введение санкций против конкурентов “УНЛ”, которые и расцениваются в СМИ как инструмент зачистки рынка.

"Насколько я помню, у нас было три лицензии, выданные "УНЛ","Патриот" и “М.С.Л.”. И эти три лицензии никто не отменял.

Против двух операторов введены санкции, и не всегда санкции вводятся справедливо. По крайней мере, по “М.С.Л.” я считаю, что это лоббистские решение, которое не имеет никакого отношения к реальности.

А во — вторых, санкции же не запрещают работать. Они просто ограничивают ее, но не запрещают, поэтому у нас по — существу три лицензии. Но монополизация следует не только из лицензий, а по количеству мест, где можно играть, и многих других факторов“, — отметил Н. Княжицкий.

Напомним, по данным СМИ, украинский лотерейный рынок сейчас находится в упадке. Чиновники пытаются монополизировать его под одного участника, а именно “Украинскую национальную лотерею”, которая одновременно является фигурантом уголовного производства и подозревается полицией в проведении азартных игр под видом лотерей.

Лоббистом “Украинской национальной лотереи” СМИ называют народного депутата от БПП А.Третьякова.

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