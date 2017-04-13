Нардеп заявил о необходимости демонополизации рынка лотерей

“Я не анализировал рынок, но я вполне допускаю, что компания "УНЛ“ может быть монополистом. Это не допустимая ситуация, рынок должен быть демонополизирован цивилизованным способом”, — отметил он.

Н.Княжицкий также прокомментировал введение санкций против конкурентов “УНЛ”, которые и расцениваются в СМИ как инструмент зачистки рынка.

"Насколько я помню, у нас было три лицензии, выданные "УНЛ","Патриот" и “М.С.Л.”. И эти три лицензии никто не отменял.

Против двух операторов введены санкции, и не всегда санкции вводятся справедливо. По крайней мере, по “М.С.Л.” я считаю, что это лоббистские решение, которое не имеет никакого отношения к реальности.

А во — вторых, санкции же не запрещают работать. Они просто ограничивают ее, но не запрещают, поэтому у нас по — существу три лицензии. Но монополизация следует не только из лицензий, а по количеству мест, где можно играть, и многих других факторов“, — отметил Н. Княжицкий.

Напомним, по данным СМИ, украинский лотерейный рынок сейчас находится в упадке. Чиновники пытаются монополизировать его под одного участника, а именно “Украинскую национальную лотерею”, которая одновременно является фигурантом уголовного производства и подозревается полицией в проведении азартных игр под видом лотерей.

Лоббистом “Украинской национальной лотереи” СМИ называют народного депутата от БПП А.Третьякова.