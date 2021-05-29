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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Нардеп від "Слуги народу" заявив, що в його квартиру увірвалися невідомі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Нардеп від правлячої партії “Слуги народу” Максим Пашковський заявив, що в його службову квартиру в Києві увірвалися невідомі особи. Про це він повідомив в Facebook, передає УНН.

Нардеп від "Слуги народу" заявив, що в його квартиру увірвалися невідомі

Цитата

“Прямо в цей момент в мою службову квартиру в Києві, шляхом злому дверних замків і пошкодження системи сигналізації, увірвалися невідомі особи”, — написав він.

За словами Пашковського, з невідомих йому причин “здійснили захоплення” його особистого майна в тому числі кореспонденції і документації народного депутата України.

“Щоб уникнути будь-яких провокаційних дій з боку злочинців, відкрито заявляю, що в моєму будинку ніколи не зберігалося і не зберігається ніяких наркотичних речовин, вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин”, — написав він.

Нагадаємо

У генпрокурора Ірини Венедіктової оприлюднили нові записи нардепа Віктора Медведчука з вищим керівництвом РФ. У них нардеп легітимізує окупацію Криму.

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