Нардеп від "Слуги народу" заявив, що в його квартиру увірвалися невідомі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Нардеп від правлячої партії “Слуги народу” Максим Пашковський заявив, що в його службову квартиру в Києві увірвалися невідомі особи. Про це він повідомив в Facebook, передає УНН.
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“Прямо в цей момент в мою службову квартиру в Києві, шляхом злому дверних замків і пошкодження системи сигналізації, увірвалися невідомі особи”, — написав він.
За словами Пашковського, з невідомих йому причин “здійснили захоплення” його особистого майна в тому числі кореспонденції і документації народного депутата України.
“Щоб уникнути будь-яких провокаційних дій з боку злочинців, відкрито заявляю, що в моєму будинку ніколи не зберігалося і не зберігається ніяких наркотичних речовин, вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин”, — написав він.
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