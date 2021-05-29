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Нардеп от "Слуги народа" заявил, что в его квартиру ворвались неизвестные

Киев • УНН

 • 26279 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Нардеп от правящей партии "Слуги народа" Максим Пашковский заявил, что в его служебную квартиру в Киеве ворвались неизвестные лица. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Нардеп от "Слуги народа" заявил, что в его квартиру ворвались неизвестные

Цитата

“Прямо в этот момент в мою служебную квартиру в Киеве, путем взлома дверных замков и повреждения системы сигнализации, ворвались неизвестные лица”, — написал он.

По словам Пашковского, по неизвестным ему причинам “осуществили захват” его личного имущества в том числе корреспонденции и документации народного депутата Украины.

“Чтобы избежать каких-либо провокационных действий со стороны преступников, открыто заявляю, что в моем доме никогда не хранилось и не сохраняется никаких наркотических веществ, огнестрельного оружия, взрывоопасных веществ”, — написал он.

Напомним

В генпрокурора Ирины Венедиктов обнародовали новые записи нардепа Виктора Медведчука с высшим руководством РФ. В них нардеп легитимизирует оккупацию Крыма.

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