Нардеп від "Слуги народу" вважає, що Ляшко мав би скласти повноваження за заяву про сквери
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко має скласти свої повноваження, якщо він насправді робив заяву про те, що влада закрила сквери для психологічного ефекту на людей. Таку думку висловив народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.
“Це не нормально. Якщо це справді реальна заява Віктора Ляшка, я думаю, що йому треба скласти свої повноваження”, - сказав Юрій Камельчук, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи це нормально, коли влада залякує людей, щоб вони дотримувались карантину.
Він зазначив, що порушення Конституції в частині людських прав є злочином, і основна функція чиновника на посаді - забезпечувати комфорт та безпеку громадян.
“Якщо ж робиться щось навпаки, значить він, як мінімум, не справляється з обов’язками, а як максимум - порушує закон. Я мовчу вже про психологічний ефект, який він створює по відношенню до влади. Тобто, владі починають менше довіряти, цим спричиняється безпорядок, а якщо безпорядок продовжується - це веде до дискомфорту в інших сферах життя”, - додав Юрій Камельчук.
Нагадаємо, як писали ЗМІ, Віктор Ляшко нібито зробив заяву про те, що парки та сквери на час карантину в Україні закрили не з протиепідемічною метою, а для психологічного ефекту на людей, завдяки якому нібито з’явилось би відчуття небезпеки і необхідності дотримання карантинних заходів.
Також нагадаємо, Ляшко застеріг владу щодо рішень про поспішний вихід з карантину.