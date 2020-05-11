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Нардеп от "Слуги народа" считает, что Ляшко должен бы был сложить полномочия за заявление о скверах

Киев • УНН

 • 48536 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко должен сложить свои полномочия, если он на самом деле делал заявление о том, что власти закрыли скверы для психологического эффекта на людей. Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

Нардеп от "Слуги народа" считает, что Ляшко должен бы был сложить полномочия за заявление о скверах

"Это не нормально. Если это действительно реальное заявление Виктора Ляшко, я думаю, что ему надо сложить свои полномочия", - сказал Юрий Камельчук, отвечая на вопрос журналиста о том, нормально ли это, когда власть запугивает людей, чтобы они придерживались карантина.

Он отметил, что нарушения Конституции в части прав человека является преступлением, и основная функция чиновника в должности - обеспечивать комфорт и безопасность граждан.

"Если же делается что-то наоборот, значит он, как минимум, не справляется с обязанностями, а как максимум - нарушает закон. Я молчу уже о психологическом эффекте, который он создает по отношению к власти. То есть, власти начинают меньше доверять, этим вызывается беспорядок, а если беспорядок продолжается - это ведет к дискомфорту в других сферах жизни", - добавил Юрий Камельчук.

Напомним, как писали СМИ, Виктор Ляшко якобы сделал заявление о том, что парки и скверы на время карантина в Украине закрыли не с противоэпидемической целью, а для психологического эффекта на людей, благодаря которому якобы появилось бы чувство опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий.

Также напомним, Ляшко предостерег власти относительно решений о поспешном выходе из карантина.

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