Нардеп від "Самопомочі" заявив, що складає повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Народний депутат України від "Самопомочі" Андрій Журжій повідомив, що складає повноваження, написавши відповідну заяву. Документ за підписом нардепа опублікований на сторінці "Самопомочі" у Facebook, передає УНН.
У заяві нардепа, що написана на ім'я голови Верховної Ради, йдеться про відкат здійснених реформ напередодні виборів.
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За словами Журжія, ефективне виконання депутатських зобов'язань в таких умовах неможливе.
"...я не вбачаю підстав для подальшого перебування у складі Верховної Ради України восьмого скликання, та звертаюсь до Вас із заявою про складення депутатських повноважень", - написав нардеп.