Нардеп від "Самопомочі" заявив, що складає повноваження

У заяві нардепа, що написана на ім'я голови Верховної Ради, йдеться про відкат здійснених реформ напередодні виборів.

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За словами Журжія, ефективне виконання депутатських зобов'язань в таких умовах неможливе.

"...я не вбачаю підстав для подальшого перебування у складі Верховної Ради України восьмого скликання, та звертаюсь до Вас із заявою про складення депутатських повноважень", - написав нардеп.