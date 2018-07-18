Нардеп от "Самопомощи" заявил, что слагает полномочия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Народный депутат Украины от "Самопомощи" Андрей Журжий сообщил, что слагает полномочия, написав соответствующее заявление. Документ за подписью нардепа опубликован на странице "Самопомощи" в Facebook, передает УНН.
В заявлении нардепа, что написано на имя председателя Верховной Рады, говорится об откате осуществленных реформ накануне выборов.
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По словам Журжия, эффективное выполнение депутатских обязательств в таких условиях невозможно.
"... я не вижу оснований для дальнейшего пребывания в составе Верховной Рады Украины восьмого созыва, и обращаюсь к Вам с заявлением о сложении депутатских полномочий", - написал нардеп.