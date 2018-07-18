Нардеп от "Самопомощи" заявил, что слагает полномочия

В заявлении нардепа, что написано на имя председателя Верховной Рады, говорится об откате осуществленных реформ накануне выборов.

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По словам Журжия, эффективное выполнение депутатских обязательств в таких условиях невозможно.

"... я не вижу оснований для дальнейшего пребывания в составе Верховной Рады Украины восьмого созыва, и обращаюсь к Вам с заявлением о сложении депутатских полномочий", - написал нардеп.