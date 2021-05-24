Екснардеп Веревський за три дні може купити у Москві українську "дочку" банку Сбер

Деталі

Зі слів співрозмовника агентства, причиною термінового продажу банку є необхідність реструктуризації боргів Укрзалізниці, але російська сторона відмовилася рефінансувати український філіал Сбербанку.

Уточнити деталі і всіх кінцевих бенефіціарів співрозмовник агентства відмовився.

Доповнення

Нагадаємо, у 2017 році за часів президентства Петра Порошенка, український філіал Сбербанку Росії намагався купити Валерій Хорошковський, але не зміг це зробити через те, що Нацбанк України не дав згоду на операцію.

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У січні 2020 року перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що НБУ узгодить продаж українського дочірнього банку Сбербанку, якщо потенційний покупець зможе отримати дозвіл Європейського центрального банку (ЄЦБ) на угоду.

Сбербанк розпочав шукати покупця на український актив після загострення відносин між РФ і Україною і введення українською владою санкцій проти російських держбанків. Раніше Національний банк України не погодив кількох потенційних покупців активу.