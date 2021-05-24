Экс-нардеп Веревский через три дня может купить в Москве украинскую "дочку" банка Сбер

Детали

По словам собеседника агентства, причиной срочной продажи банка является необходимость реструктуризации долгов Укрзализныци, но российская сторона отказалась рефинансировать украинский филиал Сбербанка.

Уточнить детали и всех конечных бенефициаров собеседник агентства отказался.

Дополнение

Напомним, в 2017 году во времена президентства Петра Порошенко, украинский филиал Сбербанка России пытался купить Валерий Хорошковский, но не смог это сделать из-за того, что Нацбанк Украины не дал согласие на операцию.

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В январе 2020 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что НБУ согласует продажу украинского дочернего банка Сбербанка, если потенциальный покупатель сможет получить разрешение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сделку.

Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после обострения отношений между РФ и Украиной и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.