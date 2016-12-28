Нардеп С.Рибалка найчастіше літає до Парижа, але ще не визначився, де зустрічатиме Новий рік

“Ще не вирішив... Можливо, полечу, можливо, в Україні”, — сказав нардеп, відповідаючи на питання про те, де він зустрічатиме Новий рік та про те, чи планує робити це в Україні чи за її межами.

В розпорядженні УНН опинилася інформація про міжнародні перельоти народного депутата С.Рибалки за останні два роки.

Так, у 2015 році нардеп 19 разів здійснював перельоти за межами країни, а протягом 2016 року — 16 разів. Усього протягом двох років нардеп 14 разів літав до Франції (13 разів — до Парижа та один раз — на гірськолижний курорт Куршевель), чотири рази — до Туреччини, по два рази — до Іспанії, Нідерландів, Монако, Австрії, на острови Ібіца та Кіпр, по одному візиту нардеп здійснив до таких країн: Італія, Велика Британія, Швейцарія, Японія, США (Маямі), ОАЕ (Дубаї).

Наводимо детальну хронологію перельотів нардепа С.Рибалки протягом 2015-16 років:

28 грудня 2014 року — 11 січня 2015 року: Стамбул (Туреччина);

16-19 січня 2015 року: Париж (Франція);

29 січня — 1 лютого 2015 року: Відень (Австрія), Париж (Франція);

14-16 лютого 2015 року: Барселона (Іспанія);

7-13 березня 2015 року: Куршевель (Франція);

20-22 березня 2015 року: Париж (Франція);

17-21 квітня 2015 року: Амстердам (Нідерланди);

24 квітня — 4 травня 2015 року: Париж (Франція);

29 травня — 1 червня 2015 року: Париж (Франція);

19-24 червня 2015 року: Бодрум (Туреччина);

4-9 липня 2015 року: Ібіца;

28 липня — 30 серпня 2015 року: Монако; 19-22 вересня: Рим (Італія);

30 вересня — 4 жовтня 2015 року: Барселона (Іспанія);

16-22 жовтня 2015 року: Ларнака (Кіпр);

28 жовтня — 1 листопада 2015 року: Париж (Франція);

13-17 листопада 2015 року: Дубаї (ОАЕ); 9-12 грудня 2015 року: Париж (Франція);

30 грудня 2015 року — 8 січня 2016 року: Париж (Франція);

13-15 лютого 2016 року: Париж (Франція);

20-21 лютого 2016 року: Лондон (Англія);

5-11 березня 2016 року: Женева (Швейцарія);

23 квітня — 7 травня 2016 року: Маямі (США);

5-10 червня 2016 року: Анталія (Туреччина);

17 червня: Ібіца;

26-29 червня 2016 року: Анталія (Туреччина);

23 липня 2016 року: Париж (Франція), Монако;

10-15 вересня 2016 року: Амстердам (Нідерланди), Париж (Франція);

27-29 вересня 2016 року: Відень (Австрія);

29 вересня — 2 жовтня 2016 року: Ларнака (Кіпр);

22-25 жовтня 2016 року: Париж (Франція);

18-22 листопада 2016 року: Париж (Франція);

26 листопада: Японія.

Якщо наведена вище інформація не відповідає дійсності, то редакція ІА “УНН” готова опублікувати спростування. Нагадаємо, редакція ІА “УНН” записала звернення до народного депутата Сергія Рибалки після того, як він заявив кореспондент УНН про нібито виконання чийогось замовлення із дискредитації нардепа та після появи в деяких ЗМІ статті про нібито зв’язок журналістського розслідування редакції із тестем С.Рибалки. У розслідуванні УНН була наведена інформація (з фотодоказами) про продаж на окупованих територіях товарів виробництва корпорації S.Group, яка є родинним бізнесом нардепа. У відповідь на це на адресу кореспондентів були закиди, що вони нібито “відробляють” замовлення тестя нардепа, з яким в останнього конфлікт.