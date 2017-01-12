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Нардеп розповів подробиці інциденту в Лук'янівському СІЗО

Київ • УНН

 • 9000 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Інцидент з "торнадівцями" у Лук'янівському СІЗО стався після того, як після повернення з суду вони виявили посилення режиму їх утримання в ізоляторі. Про це народний депутат Ігор Мосійчук розповів в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Коли привезли бійців "Торнадо" з суду їх закрили в камери, де утримуються ув'язнені в той час, поки в їх основних камерах проводиться обшук. До "торнадівців" підійшов один з представників адміністрації, контролер. Він сказав, що поки вони були на суді, з їх камер вилучили спортивний інвентар. І до того ж повісили так звані "баяни" - додаткові решітки, які практично перекривають доступ світла в камеру. У відповідь на це один із в'язнів, "торнадівець" з позивним "Ахіллес", почав відрізати собі вухо. По суті, його відрізав і кинув ним у цього співробітника тюремної адміністрації", - розповів І.Мосійчук.

За словами нардепа, працівники СІЗО "втекли в зброярню і там закрилися".

"Ув'язнені залишилися наданими самі собі. Вони (співробітники СІЗО) там дві години сиділи. Тут почалися чутки, що СІЗО захопили, співробітників адміністрації захопили. Це нічого не відповідає дійсності", - додав він.

На уточнююче питання ведучого ніж, "торнадівець" міг відрізати собі вухо, І.Мосійчук сказав: "Заточкою, наскільки мені відомо. У в'язниці у всіх камерах є заточки, ножі, люди ріжуть хліб".

За даними нардепа, чоловікові надали медичну допомогу: "так розумію, пришили вухо і повернули в СІЗО".

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