Нардеп рассказал подробности инцидента в Лукьяновском СИЗО

"Когда привезли бойцов "Торнадо" из суда, их закрыли в камеру, где содержатся заключенные в то время, пока в их основных камерах проводится обыск. К "торнадовцам" подошел один из представителей администрации, контроллер. Он сказал, что пока они были на суде, из их камер изъяли спортивный инвентарь. И к тому же повесили так называемые "баяны" - дополнительные решетки, которые практически перекрывают доступ света в камеру. В ответ на это один из заключенных, "торнадовец" с позывным "Ахиллес" начал отрезать себе ухо. По сути, его отрезал и бросил им в этого сотрудника тюремной администрации", - рассказал И.Мосийчук.

По словам нардепа, работники СИЗО "убежали в кладовую и там закрылись".

"Заключенные остались предоставленными сами себе. Они (сотрудники СИЗО) там 2 часа сидели. Здесь начались слухи, что СИЗО захватили, сотрудников администрации захватили. Это ничего не соответствует действительности", - добавил он.

На уточняющий вопрос ведущего, чем "торнадовец" мог отрезать себе ухо, И.Мосийчук сказал: "заточка, насколько мне известно. В тюрьме во всех камерах есть заточки, ножи, люди режут хлеб".

По данным нардепа, мужчине оказали медицинскую помощь: "так понимаю, пришили ухо и вернули в СИЗО".