Нардеп розповів, чому до "земельних" законопроектів подано так багато правок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. До так званих “земельних” законопроектів подається багато правок від фракції “Батьківщина” через те, що першочергове завдання опозиції з їх допомогою донести інформацію до українського населення та фермерів про вади законопроектів і головні небезпеки відкриття земельного ринку. Про це заявив у Верховній Раді нардеп від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Чому ми подаємо стільки правок? Тому що на аграрному комітеті ніхто так постатейно і не розглядав відповідні правки. А ми хочемо донести до українського народу, до керівників органів місцевого самоврядування, до фермерів інформацію щодо цього закону. Адже сільські селищні ради будуть точно не задоволені, бо кабінетні „фермери“ будуть брати участь в аукціонах і не будуть мати ніякого відношення до цієї території та навіть не вестимуть там бізнес. Це є проблема, оскільки сільські території та громади будуть розраховувати на підтримку, а ці кабінетні „фермери“ ніколи цю підтримку надавати не будуть. Тому важливо зрозуміти, що на користь територіальним громадам ці електронні аукціони не підуть”, — вважає народний депутат.
Доповнення
Нагадаємо, нардеп Вадим Івченко вважає, що головною проблемою запровадження електронних дворівневих аукціонів є низький рівень забезпеченості інтернетом сільських територій.
Контекст
Сьогодні проходить чергове засідання парламенту. На ньому продовжується розгляд у другому читанні другого “земельного” законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (№ 2195).