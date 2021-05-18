Нардеп розповів, чому до "земельних" законопроектів подано так багато правок

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 17097 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 60058 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 145142 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 180723 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 162428 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 160608 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 110393 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88321 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 212755 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89590 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
72%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 96701 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 37608 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 50443 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 59486 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 76217 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 179975 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 212779 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 303957 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 468352 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 452038 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 16788 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 41486 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 46362 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 46385 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46959 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Нардеп розповів, чому до "земельних" законопроектів подано так багато правок

Київ • УНН

 • 11560 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. До так званих “земельних” законопроектів подається багато правок від фракції “Батьківщина” через те, що першочергове завдання опозиції з їх допомогою донести інформацію до українського населення та фермерів про вади законопроектів і головні небезпеки відкриття земельного ринку. Про це заявив у Верховній Раді нардеп від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко, передає кореспондент УНН.

Нардеп розповів, чому до "земельних" законопроектів подано так багато правок

Цитата

“Чому ми подаємо стільки правок? Тому що на аграрному комітеті ніхто так постатейно і не розглядав відповідні правки. А ми хочемо донести до українського народу, до керівників органів місцевого самоврядування, до фермерів інформацію щодо цього закону. Адже сільські селищні ради будуть точно не задоволені, бо кабінетні „фермери“ будуть брати участь в аукціонах і не будуть мати ніякого відношення до цієї території та навіть не вестимуть там бізнес. Це є проблема, оскільки сільські території та громади будуть розраховувати на підтримку, а ці кабінетні „фермери“ ніколи цю підтримку надавати не будуть. Тому важливо зрозуміти, що на користь територіальним громадам ці електронні аукціони не підуть”, — вважає народний депутат.

Доповнення

Нагадаємо, нардеп Вадим Івченко вважає, що головною проблемою запровадження електронних дворівневих аукціонів є низький рівень забезпеченості інтернетом сільських територій.

Контекст

Сьогодні проходить чергове засідання парламенту. На ньому продовжується розгляд у другому читанні другого “земельного” законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (№ 2195).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36