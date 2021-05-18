Нардеп розповів, чому до "земельних" законопроектів подано так багато правок

Цитата

“Чому ми подаємо стільки правок? Тому що на аграрному комітеті ніхто так постатейно і не розглядав відповідні правки. А ми хочемо донести до українського народу, до керівників органів місцевого самоврядування, до фермерів інформацію щодо цього закону. Адже сільські селищні ради будуть точно не задоволені, бо кабінетні „фермери“ будуть брати участь в аукціонах і не будуть мати ніякого відношення до цієї території та навіть не вестимуть там бізнес. Це є проблема, оскільки сільські території та громади будуть розраховувати на підтримку, а ці кабінетні „фермери“ ніколи цю підтримку надавати не будуть. Тому важливо зрозуміти, що на користь територіальним громадам ці електронні аукціони не підуть”, — вважає народний депутат.

Доповнення

Нагадаємо, нардеп Вадим Івченко вважає, що головною проблемою запровадження електронних дворівневих аукціонів є низький рівень забезпеченості інтернетом сільських територій.

Контекст

Сьогодні проходить чергове засідання парламенту. На ньому продовжується розгляд у другому читанні другого “земельного” законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (№ 2195).