Нардеп рассказал, почему к "земельным" законопроектам подано так много поправок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. К так называемым “земельным” законопроектам подается много поправок от фракции “Батькивщина” из-за того, что первоочередная задача оппозиции с их помощью донести информацию до украинского населения и фермеров о недостатках законопроектов и главных опасностях открытия земельного рынка. Об этом заявил в Верховной Раде нардеп от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко, передает корреспондент УНН.
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“Почему мы подаем столько поправок? Потому что в аграрном комитете никто так постатейно и не рассматривал соответствующие правки. А мы хотим донести до украинского народа, к руководителям органов местного самоуправления, к фермерам информацию относительно этого закона. Ведь сельские поселковые советы будут точно не довольны, потому кабинетные „фермеры“ будут участвовать в аукционах и не будут иметь никакого отношения к этой территории и даже не вести там бизнес. Это проблема, поскольку сельские территории и общества будут рассчитывать на поддержку, а эти кабинетные „фермеры“ никогда эту поддержку оказывать не будут. Поэтому важно понять, что в пользу территориальным общинам эти электронные аукционы не пойдут”, — считает народный депутат.
Дополнение
Напомним, нардеп Вадим Ивченко считает, что главной проблемой внедрения электронных двухуровневых аукционов является низкий уровень обеспеченности интернетом сельских территорий.
Контекст
Сегодня проходит очередное заседание парламента. На нем продолжается рассмотрение во втором чтении второго “земельного” законопроекта “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы” (№ 2195).