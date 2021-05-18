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Сільська місцевість не забезпечена доступом до інтернету: Івченко про проблему з електронними аукціонами

Київ • УНН

 • 11445 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко під час голосування за правки до другого “земельного” законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (№ 2195) пояснив, у чому полягає головна проблема з дворівневими електронними аукціонами для сільської місцевості. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Сільська місцевість не забезпечена доступом до інтернету: Івченко про проблему з електронними аукціонами

Цитата

“Ми з вами хочемо прийняти електронні аукціони задля того, щоб люди мали можливість отримати землю в оренду. Але при цьому ми ще раз вам говоримо про те, що забезпеченість інтернетом сільської місцевості досить слабка. Обізнаність фермерів, особливо малих, сімейних у проведенні дворівневих аукціонів теж мала. Ми в комітеті проводили навчання, так навіть не кожен депутат розуміє, що таке дворівневі аукціони з продажу прав оренди”, — зауважив Івченко.

Деталі

Народний депутат звернув увагу також на те, що навіть поняття емфітевзис не доречне в контексті цього законопроекту, адже дворівневі електронні аукціони необхідні першочергово для оренди землі.

“Емфітевзис — це фактично купівля-продаж землі. Я розумію, що є оренда, але навіщо цей емфітевзис, якщо краще уже віддати в оренду, а потім продавати. Є багато питань”, — підкреслив Івченко.

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