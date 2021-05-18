Сільська місцевість не забезпечена доступом до інтернету: Івченко про проблему з електронними аукціонами

Цитата

“Ми з вами хочемо прийняти електронні аукціони задля того, щоб люди мали можливість отримати землю в оренду. Але при цьому ми ще раз вам говоримо про те, що забезпеченість інтернетом сільської місцевості досить слабка. Обізнаність фермерів, особливо малих, сімейних у проведенні дворівневих аукціонів теж мала. Ми в комітеті проводили навчання, так навіть не кожен депутат розуміє, що таке дворівневі аукціони з продажу прав оренди”, — зауважив Івченко.

Деталі

Народний депутат звернув увагу також на те, що навіть поняття емфітевзис не доречне в контексті цього законопроекту, адже дворівневі електронні аукціони необхідні першочергово для оренди землі.

“Емфітевзис — це фактично купівля-продаж землі. Я розумію, що є оренда, але навіщо цей емфітевзис, якщо краще уже віддати в оренду, а потім продавати. Є багато питань”, — підкреслив Івченко.