Сельская местность не обеспечена доступом к интернету: Ивченко о проблеме с электронными аукционами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко во время голосования за поправки ко второму “земельному” законопроекту “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы” (№ 2195) объяснил, в чем заключается главная проблема с двухуровневыми электронными аукционами для сельской местности. Об этом сообщает корреспондент УНН.
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“Мы с вами хотим принять электронные аукционы для того, чтобы люди имели возможность получить землю в аренду. Но при этом мы еще раз вам говорим о том, что обеспеченность интернетом сельской местности довольно слабая. Осведомленность фермеров, особенно малых, семейных в проведении двухуровневых аукционов тоже мала. Мы в комитете проводили учения, так даже не каждый депутат понимает, что такое двухуровневые аукционы по продаже прав аренды”, — отметил Ивченко.
Детали
Народный депутат обратил внимание на то, что даже понятие эмфитевзис неуместно в контексте этого законопроекта, ведь двухуровневые электронные аукционы необходимые первоочередно для аренды земли.
“Эмфитевзис — это фактически купля-продажа земли. Я понимаю, что есть аренда, но зачем этот эмфитевзис, если лучше уже отдать в аренду, а потом продавать. Есть много вопросов”, — подчеркнул Ивченко.