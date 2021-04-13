Нардеп розкритикував Раду за порушення карантинних обмежень, щоб протягти закон про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” та член аграрного комітету Вадим Івченко розкритикував порушення Верховною Радою рекомендацій МОЗ через бажання якомога швидше “протягти” голосування за так звані “земельні закони”, передає кореспондент УНН.
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“Уся країна в локдауні, підприємства закриті та терплять збитки у зв’язку з закриттям, люди не можуть збиратися. А Верховна Рада, порушуючи всі норми та рекомендації МОЗ, зібрала 450 депутатів задля того, щоб протягнути закон про ринок землі”, — зауважив Івченко.
Деталі
Нардеп вважає, що закони про ринок землі не зможуть захистити фермера, адже землю матимуть можливість викуповувати лише ті особи, у кого є гроші.
“На жаль, цей закон не дає відповіді, чи цю землю будуть купувати все-таки фермери. Цей закон говорить про те, що цю землю будуть купувати ті, у кого є гроші. Ми не можемо дозволити, щоб монопольно скуповували нашу землю”, — заявив Івченко.
Доповнення
Раніше народний депутат Івченко пояснив, що через посівну в Україні, під яку фермери взяли позики в банках під заставу майна, вони опинились в умовах, коли не зможуть придбати землю, яку обробляють, після відкриття ринку землі через відсутність коштів.
Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, розглядає “земельний” законопроект № 2194, а також планує провести два позачергових засідання. На пленарному засіданні нардепи продовжують розгляд правок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.