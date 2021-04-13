Нардеп розкритикував Раду за порушення карантинних обмежень, щоб протягти закон про ринок землі

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“Уся країна в локдауні, підприємства закриті та терплять збитки у зв’язку з закриттям, люди не можуть збиратися. А Верховна Рада, порушуючи всі норми та рекомендації МОЗ, зібрала 450 депутатів задля того, щоб протягнути закон про ринок землі”, — зауважив Івченко.

Деталі

Нардеп вважає, що закони про ринок землі не зможуть захистити фермера, адже землю матимуть можливість викуповувати лише ті особи, у кого є гроші.

“На жаль, цей закон не дає відповіді, чи цю землю будуть купувати все-таки фермери. Цей закон говорить про те, що цю землю будуть купувати ті, у кого є гроші. Ми не можемо дозволити, щоб монопольно скуповували нашу землю”, — заявив Івченко.

Доповнення

Раніше народний депутат Івченко пояснив, що через посівну в Україні, під яку фермери взяли позики в банках під заставу майна, вони опинились в умовах, коли не зможуть придбати землю, яку обробляють, після відкриття ринку землі через відсутність коштів.

Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, розглядає “земельний” законопроект № 2194, а також планує провести два позачергових засідання. На пленарному засіданні нардепи продовжують розгляд правок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.