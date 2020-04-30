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Нардеп пропонує Кличку закупити захисні маски у компанії “Епіцентр”

Нардеп пропонує Кличку закупити захисні маски у компанії “Епіцентр”

Київ • УНН

 • 14673 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Народний депутат України Олександр Герега запропонував міській владі Києва закупити захисні маски у компанії “Епіцентр”. Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Щодо вчорашніх повідомлень про лист народного депутата Гереги з пропозицією міській владі придбати захисні маски у компанії "Епіцентр“. Я підняв інформацію, такий лист нардепа зареєстрований у канцелярії КМДА 28 квітня, і ми повинні його розглянути в установленому законом порядку та відповідно до чинного законодавства”, — зазначив він.

Окрім того, Кличко повідомив, що раніше “Епіцентр” благодійно надавав маски місту.

“На початку обмежувальних заходів, коли був гострий дефіцит засобів захисту, "Епіцентр“ благодійно надав місту 100 тисяч масок. До того, як надійшли маски, замовлені містом, маски в "Епіцентрі“ були придбані КП "Фармація“, а не за бюджетні кошти, для розповсюдження у мережі комунальних аптек”, — додав він.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що нардеп Герега запропонував закуповувати засоби захисту медичного призначення в компанії “Епіцентр і К”, співвласником якої він є.

Водночас, журналісти та волонтери оприлюднили інформацію, що йдеться про засоби захисту, привезені літаком “Мрія”, який, як заявляла влада, привіз з Китаю гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 “Мрія” з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом “Мрія” привезла 103 тонни медичного вантажу.

Однак, невдовзі, у соціальних мережах з’явилася інформація, що привезені медичні маски з’явилися у продажі. Як пояснили в Офісі Президента: рейс літака був оплачений комерційними структурами, а тому привіз не лише гуманітарний вантаж, а й комерційний.

Водночас, волонтер та активіст Роман Донік опублікував інформацію про те, що на літаку серед іншого прибули захисні костюми, якими наразі торгує “Епіцентр”, однак, за інформацією волонтера, вони не мають належних сертифікатів, що підтверджують справжність та якість товару.

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