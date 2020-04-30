Нардеп предлагает Кличко закупить защитные маски у компании "Эпицентр"

"О вчерашних сообщениях о письме народного депутата Гереги с предложением городской власти приобрести защитные маски у компании "Эпицентр". Я поднял информацию, такое письмо нардепа зарегистрировано в канцелярии КГГА 28 апреля, и мы должны его рассмотреть в установленном законом порядке и в соответствии с действующим законодательством", - отметил он.

Кроме того, Кличко сообщил, что ранее "Эпицентр" благотворительно предоставлял маски городу.

"В начале ограничительных мер, когда был острый дефицит средств защиты, "Эпицентр" благотворительно предоставил городу 100 000 масок. До того, как поступили маски, заказанные городом, маски у "Эпицентра" были приобретены КП "Фармация", а не за бюджетные средства, для распространения в сети коммунальных аптек", - добавил он.

Напомним, ранее появилась информация, что нардеп Герега предложил закупать средства защиты медицинского назначения у компании "Эпицентр и К", совладельцем которой он является.

В то же время, журналисты и волонтеры обнародовали информацию, что речь идет о средствах защиты, привезенные самолетом "Мрия", который, как заявляли власти, привез из Китая гуманитарную помощь.

Напомним, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Однако, вскоре, в социальных сетях появилась информация, что привезенные медицинские маски появились в продаже. Как пояснили в Офисе Президента: рейс самолета был оплачен коммерческими структурами, а потому привез не только гуманитарный груз, но и коммерческий.

В то же время, волонтер и активист Роман Доник опубликовал информацию о том, что на самолете среди прочего прибыли защитные костюмы, которыми сейчас торгует "Эпицентр", однако, по информации волонтера, они не имеют надлежащих сертификатов, подтверждающих подлинность и качество товара.