Нардеп пояснив, що не так із законопроектом про стимулювання меліорації земель

Так, Івченко роз'яснив, що меліоративна система України має три рівні: загальнодержавний, міжгосподарський та внутрішньогосподарський. І якщо перші два рівні неефективно фінансуються з державного бюджету, то внутрішньогосподарська меліоративна система передана безпосередньо в управління селищним радам.

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"На сьогодні треба вносити інвестиції у внутрішньогосподарські меліоративні системи. А спочатку їх треба передати об'єднанням користувачів. І отут є проблема в цьому законі: хтось хоче пролобіювати це під конкретні прізвища. Об'єднання ж водокористувачів має діяти як кооператив. Один голос – одне підприємство, і це буде вірно", - пояснив народний депутат.

Деталі

Другим вкрай негативним моментом Івченко назвав відсутність компенсаторів для селищних рад. Деякі з них оновили та модернізували власним коштом внутрішньогосподарські меліоративні системи, а зараз можуть втратити свої інвестиції через те, що законопроект № 5202 не передбачає для них у цьому випадку компенсації.

Третьою проблемою, на думку парламентаря, є те, що не передбачена можливость зареєструвати право власності на речові права в розрізі внутрішньогосподарської меліоративної системи, а саме це важливо передбачити законодавчо.

"І третє: ми маємо забезпечити внесення в кадастр речових прав на ці меліоративні системи як комплексні об’єкти. (…) Коли буде власність – буде інвестиція! Тому Батьківщина утримується від голосування за цей закон", - резюмував Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Івченко розповів, як іноземні інвестиції великих і маленьких компаній допоможуть Україні побороти безробіття та міграційну кризу, яка спустошує державу.