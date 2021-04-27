Нардеп пояснив, що не так із законопроектом про стимулювання меліорації земель
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Народні депутати відправили на повторне перше читання законопроект про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель №5202. Нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко пояснив під час свого виступу у Раді, що не так із цим законопроектом, і чому фракція не буде за нього голосувати, передає УНН.
Так, Івченко роз'яснив, що меліоративна система України має три рівні: загальнодержавний, міжгосподарський та внутрішньогосподарський. І якщо перші два рівні неефективно фінансуються з державного бюджету, то внутрішньогосподарська меліоративна система передана безпосередньо в управління селищним радам.
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"На сьогодні треба вносити інвестиції у внутрішньогосподарські меліоративні системи. А спочатку їх треба передати об'єднанням користувачів. І отут є проблема в цьому законі: хтось хоче пролобіювати це під конкретні прізвища. Об'єднання ж водокористувачів має діяти як кооператив. Один голос – одне підприємство, і це буде вірно", - пояснив народний депутат.
Деталі
Другим вкрай негативним моментом Івченко назвав відсутність компенсаторів для селищних рад. Деякі з них оновили та модернізували власним коштом внутрішньогосподарські меліоративні системи, а зараз можуть втратити свої інвестиції через те, що законопроект № 5202 не передбачає для них у цьому випадку компенсації.
Третьою проблемою, на думку парламентаря, є те, що не передбачена можливость зареєструвати право власності на речові права в розрізі внутрішньогосподарської меліоративної системи, а саме це важливо передбачити законодавчо.
"І третє: ми маємо забезпечити внесення в кадастр речових прав на ці меліоративні системи як комплексні об’єкти. (…) Коли буде власність – буде інвестиція! Тому Батьківщина утримується від голосування за цей закон", - резюмував Вадим Івченко.
Доповнення
Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Івченко розповів, як іноземні інвестиції великих і маленьких компаній допоможуть Україні побороти безробіття та міграційну кризу, яка спустошує державу.