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Нардеп объяснил, что не так с законопроектом о стимулировании мелиорации земель

Нардеп объяснил, что не так с законопроектом о стимулировании мелиорации земель

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнического мелиорации земель №5202. Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко объяснил во время своего выступления в Раде, что не так с этим законопроектом, и почему фракция не будет за него голосовать, передает УНН.

Так, Ивченко разъяснил, что мелиоративная система Украины имеет три уровня: общегосударственный, межхозяйственный и внутрихозяйственный. И если первые два уровня неэффективно финансируются из государственного бюджета, то внутрихозяйственная мелиоративная система передана непосредственно в управление поселковым советам.

Цитата:

"На сегодняшний день нужно вносить инвестиции во внутрихозяйственные мелиоративные системы. А сначала их надо передать объединениям пользователей. И тут проблема в этом законе: кто-то хочет пролоббировать это под конкретные фамилии. Объединение же водопользователей должно действовать как кооператив. Один голос - одно предприятие, и это будет верно", - пояснил депутат.

Детали

Вторым крайне негативным моментом Ивченко назвал отсутствие компенсаторов для поселковых советов. Некоторые из них обновили и модернизировали за свой счет внутрихозяйственные мелиоративные системы, а сейчас могут потерять свои инвестиции из-за того, что законопроект № 5202 не предусматривает для них в этом случае компенсации.

Третьей проблемой, по мнению парламентария, является то, что не предусмотрена возможность зарегистрировать право собственности на вещные права в разрезе внутрихозяйственной мелиоративной системы, а именно это важно предусмотреть законодательно.

"И третье: мы должны обеспечить внесение в кадастр прав на эти мелиоративные системы как комплексные объекты. (...) Когда будет собственность - будет инвестиция! Поэтому Батькивщинв воздерживается от голосования за этот закон", - резюмировал Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко рассказал, как иностранные инвестиции больших и маленьких компаний помогут Украине побороть безработицу и миграционный кризис, который опустошает государство.

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