Нардеп объяснил, что не так с законопроектом о стимулировании мелиорации земель

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнического мелиорации земель №5202. Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко объяснил во время своего выступления в Раде, что не так с этим законопроектом, и почему фракция не будет за него голосовать, передает УНН.