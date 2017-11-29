Нардеп Попов сподівається, що рішення суду щодо його сина буде не суворим
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Народний депутат України від Радикальної партії Ігор Попов сподівається, що рішення суду по запобіжному заходу для його сина, який підозрюється розбої, буде справедливим, але не суворим. Про це він сказав у коментарі журналістам перед початком судового засідання Оболонського районного суду Києва, передає кореспондент УНН.
“Ми, звичайно, готувалися. Будемо наводити аргументи на кожен факт. Я не можу передбачити, що вирішить суд. Сподіваємося, рішення буде справедливе, не суворе”, — сказав Попов.
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Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “розбій” за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.