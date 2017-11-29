Нардеп Попов сподівається, що рішення суду щодо його сина буде не суворим

“Ми, звичайно, готувалися. Будемо наводити аргументи на кожен факт. Я не можу передбачити, що вирішить суд. Сподіваємося, рішення буде справедливе, не суворе”, — сказав Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сину нардепа Попова та іншому неповнолітньому повідомили про підозру за напад

Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “розбій” за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.