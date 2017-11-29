Нардеп Попов надеется, что решение суда в отношении его сына будет не строгим

"Мы, конечно, готовились. Будем приводить аргументы на каждый факт. Я не могу предсказать, что решит суд. Надеемся, решение будет справедливое, не строгое", - сказал Попов.

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Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.