Нардеп Попов надеется, что решение суда в отношении его сына будет не строгим
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Попов надеется, что решение суда по мере пресечения для его сына, который подозревается разбои, будет справедливым, но не строгим. Об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом судебного заседания Оболонского районного суда Киева, передает корреспондент УНН.
"Мы, конечно, готовились. Будем приводить аргументы на каждый факт. Я не могу предсказать, что решит суд. Надеемся, решение будет справедливое, не строгое", - сказал Попов.
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Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.
Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.