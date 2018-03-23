Нардеп назвав умову, що може допомогти Савченко уникнути відповідальності за пред'явленими їй звинуваченнями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Тільки визнання недієздатною може допомогти Надії Савченко уникнути відповідальності за пред’явленими їй звинуваченнями. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Сергій Рудик, інформує УНН.
“Я розумію, роздратування українців від недостойного рівня життя часто виправдано. Але це перебір для будь-якої людини, яка дружить з головою. І в цьому разі, думаю, мова про психічні розлади, хочеться вірити, що це не спосіб піти від покарання, бо єдиний спосіб уникнути за такою статтею покарання — це визнання особи недієздатною. В цій ситуації, особа, може, вже усвідомила наслідки своєї поведінки... Можливо, почала пробувати щось відкатувати назад. Хоча я не знаю, що може змінитися з такими залізобетонними доказами, і при статті, яку інкримінують Савченко, вийти на волю достроково”, — заявив нардеп.
Як повідомляв УНН, сторона захисту народного депутата Надії Савченко, яку взяли під варту, оскаржить в апеляційному порядку рішення Шевченківського районного суду Києва.