Нардеп назвал условие, что может помочь Савченко избежать ответственности по предъявленным ей обвинениям

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 357 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9076 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56041 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70306 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101445 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108858 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116385 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121777 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132874 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Нардеп назвал условие, что может помочь Савченко избежать ответственности по предъявленным ей обвинениям

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Только признание недееспособной может помочь Надежды Савченко избежать ответственности по предъявленным ей обвинениям. Об этом в эфире “5 канала” заявил народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Сергей Рудик, передает УНН.

“Я понимаю, раздражение украинцев от недостойного уровня жизни часто оправдано. Но это перебор для любого человека, который дружит с головой. И в этом случае, думаю, речь о психических расстройствах, хочется верить, что это не способ уйти от наказания, потому что единственный способ избежать по такой статье наказание — это признание лица недееспособным. В этой ситуации, лицо, может, уже осознало последствия своего поведения ... Возможно, начала пробовать что-то откатывать назад. Хотя я не знаю, что может измениться с такими железобетонными доказательствами, и при статье, которую инкриминируют Савченко, выйти на свободу досрочно”, — заявил нардеп.

Как сообщал УНН, сторона защиты народного депутата Надежды Савченко, которую взяли под стражу, обжалует в апелляционном порядке решение Шевченковского районного суда Киева.

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