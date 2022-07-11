Нардеп Куницький підтвердив, що потрапив у ДТП, але в іншу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький підтвердив, що потрапив у ДТП, але в іншу. За його словами, фура "наздогнала" кілька авто, а інцидент трапився на Рибальській набережній у Києві, передає УНН.
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"Всі, хто читає новини, що я потрапив у якесь божевільне ДТП і ледве залишився живий, це не так. Я справді сьогодні потрапив у ДТП. Але не зі своєї вини, фура врізалася у стоячі машини і просто зібрала нас гармошкою, ніхто не постраждав. Це сталося у Києві на Рибальській набережній", - розповів Куницький.
Доповнення
Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що Куницький потрапив у ДТП на Новоірпінському шосе.
Там сьогодні, 11 липня у напрямку Ірпеня сталося лобове зіткнення двох автомобілів БМВ та Шкода, внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події.