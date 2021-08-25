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Нардеп Івченко: в Україні відбувається системний тиск на депутатів опозиції та громадських діячів

Київ • УНН

 • 19759 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Заступник глави партії “Батьківщина” народний депутат Вадим Івченко в ефірі телеканалу “Прямий” заявив, що протягом двох років в Україні відбувається тиск на депутатів опозиції та громадських діячів. На його думку, це прояв того, що влада нехтує демократичними інституціями, які були створені раніше, передає УНН.

Цитата

“Я особисто хочу сказати, що коли розглядали закон про ринок землі, у десятків людей відбулися обшуки: у родичів, у близьких (…). Останні були в квітні місяці. Це що, не тиск спецслужб безпосередньо на людей, які мають певні позиції, які мають певні важелі, в тому числі на фермерів, які проти ринку землі?” - розповів Івченко.

На думку народного депутата, влада повинна підтримувати та вдосконалювати чинні демократичні інституції, а не руйнувати здобутки попереднього уряду.

“Ми хотіли незалежну правоохоронну систему, ми хотіли незалежні суди? Насправді вони ще більше виконують доручення по дзвінку з Офісу Президента. Влада підсилюється, влада робить такі речі, які не мають залишатися безнаказаними” - підсумував Івченко.

Доповнення

Раніше Вадим Івченко розповів, яку оцінку відкриттю українського ринку землі надав Вашингтон і які занепокоєння цей закон викликає у США.

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