Нардеп Івченко: в Україні відбувається системний тиск на депутатів опозиції та громадських діячів

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“Я особисто хочу сказати, що коли розглядали закон про ринок землі, у десятків людей відбулися обшуки: у родичів, у близьких (…). Останні були в квітні місяці. Це що, не тиск спецслужб безпосередньо на людей, які мають певні позиції, які мають певні важелі, в тому числі на фермерів, які проти ринку землі?” - розповів Івченко.

На думку народного депутата, влада повинна підтримувати та вдосконалювати чинні демократичні інституції, а не руйнувати здобутки попереднього уряду.

“Ми хотіли незалежну правоохоронну систему, ми хотіли незалежні суди? Насправді вони ще більше виконують доручення по дзвінку з Офісу Президента. Влада підсилюється, влада робить такі речі, які не мають залишатися безнаказаними” - підсумував Івченко.

Доповнення

Раніше Вадим Івченко розповів, яку оцінку відкриттю українського ринку землі надав Вашингтон і які занепокоєння цей закон викликає у США.