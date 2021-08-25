Нардеп Івченко: в Україні відбувається системний тиск на депутатів опозиції та громадських діячів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Заступник глави партії “Батьківщина” народний депутат Вадим Івченко в ефірі телеканалу “Прямий” заявив, що протягом двох років в Україні відбувається тиск на депутатів опозиції та громадських діячів. На його думку, це прояв того, що влада нехтує демократичними інституціями, які були створені раніше, передає УНН.
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“Я особисто хочу сказати, що коли розглядали закон про ринок землі, у десятків людей відбулися обшуки: у родичів, у близьких (…). Останні були в квітні місяці. Це що, не тиск спецслужб безпосередньо на людей, які мають певні позиції, які мають певні важелі, в тому числі на фермерів, які проти ринку землі?” - розповів Івченко.
На думку народного депутата, влада повинна підтримувати та вдосконалювати чинні демократичні інституції, а не руйнувати здобутки попереднього уряду.
“Ми хотіли незалежну правоохоронну систему, ми хотіли незалежні суди? Насправді вони ще більше виконують доручення по дзвінку з Офісу Президента. Влада підсилюється, влада робить такі речі, які не мають залишатися безнаказаними” - підсумував Івченко.
Доповнення
Раніше Вадим Івченко розповів, яку оцінку відкриттю українського ринку землі надав Вашингтон і які занепокоєння цей закон викликає у США.