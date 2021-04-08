Нардеп Івченко розповів, чи є у нього біткоїни в декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко зазначив у ефірі телеканалу “Прямий”, що у нього немає біткоїнів, щобільше — з 2014 року в його декларації майже немає змін, передає УНН.
Цитата
“Біткоїнів немає. У мене все чесно сім років декларується. Можемо прослідкувати з 2014 року по 2021 рік. Особисто Генпрокурор Луценко „шерстив“ трьох депутатів, і серед них був я (а ще з „Волі народу“ і з „Відродження“). Я давно перевірений і в мене навіть є історія всіх декларацій з 2014 року і легко проаналізувати, що накопичилося. Майже нічого не накопичилося, скажу чесно”, — відповів Івченко на питання ведучого.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вісім тисяч гривень не врятують бізнес від закриття: Івченко назвав антикризові заходи під час коронакризи
Доповнення
Віце-прем’єрміністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїн на суму 75 млрд гривень.