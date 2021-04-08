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Нардеп Івченко розповів, чи є у нього біткоїни в декларації

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко зазначив у ефірі телеканалу “Прямий”, що у нього немає біткоїнів, щобільше — з 2014 року в його декларації майже немає змін, передає УНН.

Цитата

“Біткоїнів немає. У мене все чесно сім років декларується. Можемо прослідкувати з 2014 року по 2021 рік. Особисто Генпрокурор Луценко „шерстив“ трьох депутатів, і серед них був я (а ще з „Волі народу“ і з „Відродження“). Я давно перевірений і в мене навіть є історія всіх декларацій з 2014 року і легко проаналізувати, що накопичилося. Майже нічого не накопичилося, скажу чесно”, — відповів Івченко на питання ведучого.

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Доповнення

Віце-прем’єрміністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїн на суму 75 млрд гривень. 

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