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Нардеп Ивченко рассказал, есть ли у него биткоины в декларации

Нардеп Ивченко рассказал, есть ли у него биткоины в декларации

Киев  •  УНН

 • 14716 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко отметил в эфире телеканала "Прямой", что у него нет биткоинов, и более того - с 2014 года в его декларации почти нет изменений, передает УНН.

Цитата

"Биткоинов нет. У меня все честно семь лет декларируется. Можем проследить с 2014 года по 2021 год. Лично Генпрокурор Луценко "шерстил" трех депутатов, и среди них был я (а еще с „Волі народу“ и с „Відродження“). Я давно проверен и у меня даже есть история всех деклараций с 2014 года и легко проанализировать, что накопилось. Почти ничего не накопилось, скажу честно", - ответил Ивченко на вопрос ведущего.

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Дополнение

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 652 украинских чиновника задекларировали 46351 биткоин на сумму 75 млрд гривен.

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