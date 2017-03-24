Нардеп І.Шурма переконаний, що у в.о. міністра охорони здоров’я немає диплому
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Народний депутат Ігор Шурма переконаний, що у виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун немає диплому про вищу освіту, а також немає бажання реформувати систему медичної освіти. Про це він заявив, ставлячи питання Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману під час голини запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"Володимир Борисович! "Опоблок" звертається до вас, щоб ви припинили шукати оригінал диплому про вищу освіту міністра охорони здоров’я. В середу вона не прийшла на парламентські слухання, де розглядалося питання реформи медичної освіти. І тим самим підтвердила 2 речі – диплому у неї нема – раз. І реформи в освіті очікувати нема чого – два", - сказав народний депутат Ігор Шурма.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман пообіцяв внести до ВР кандидатуру міністра охорони здоров'я після її визначення коаліцією.