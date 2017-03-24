Нардеп І.Шурма переконаний, що у в.о. міністра охорони здоров’я немає диплому

"Володимир Борисович! "Опоблок" звертається до вас, щоб ви припинили шукати оригінал диплому про вищу освіту міністра охорони здоров’я. В середу вона не прийшла на парламентські слухання, де розглядалося питання реформи медичної освіти. І тим самим підтвердила 2 речі – диплому у неї нема – раз. І реформи в освіті очікувати нема чого – два", - сказав народний депутат Ігор Шурма.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман пообіцяв внести до ВР кандидатуру міністра охорони здоров'я після її визначення коаліцією.