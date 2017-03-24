Нардеп И.Шурма убежден, что у и.о. министра охраны здоровья нет диплома

"Владимир Борисович! "Опоблок" обращается к вам, чтобы вы прекратили искать оригинал диплома о высшем образовании министра здравоохранения. В среду она не пришла на парламентские слушания, где рассматривался вопрос реформы медицинского образования. И тем самым подтвердила 2 вещи - диплома нет у нее - первое. И реформы в образовании ожидать нечего - второе", - сказал народный депутат Игорь Шурма.

Напомним, Премьер В.Гройсман пообещал внести в ВР кандидатуру министра здравоохранения после ее определения коалицией.