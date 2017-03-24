Нардеп И.Шурма убежден, что у и.о. министра охраны здоровья нет диплома
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Народный депутат Игорь Шурма убежден, что у исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун нет диплома о высшем образовании, а также нет желания реформировать систему медицинского образования. Об этом он заявил, задавая вопросы премьер-министру Владимиру Гройсману во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"Владимир Борисович! "Опоблок" обращается к вам, чтобы вы прекратили искать оригинал диплома о высшем образовании министра здравоохранения. В среду она не пришла на парламентские слушания, где рассматривался вопрос реформы медицинского образования. И тем самым подтвердила 2 вещи - диплома нет у нее - первое. И реформы в образовании ожидать нечего - второе", - сказал народный депутат Игорь Шурма.
Напомним, Премьер В.Гройсман пообещал внести в ВР кандидатуру министра здравоохранения после ее определения коалицией.