Нардеп Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври Павла Музичука
Київ • УНН
Народний депутат Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської лаври Павла Музичука, якого звинувачують у виправданні російської агресії проти України.
Народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври архідиякона Павла (Музичука), якого підозрюють у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на Telegram-канал нардепа, передає УНН.
15 лютого 2024 року народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за насельника Києво-Печерської Лаври архідиякона Павла (Музичука)
Зазначається, що 13 лютого в Солом’янському райсуді Києва відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу Павлу (Музичуку). СБУ звинуватила ченця в організації провокацій у Києво-Печерській Лаврі.
В якості запобіжного заходу суд призначив ченцю заставу у розмірі 121 тис. грн і носіння електронного браслета.15 лютого нардеп Артем Дмитрук повідомив про внесення застави
Доповнення
9 лютого стало відомо, що СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі.
Пізніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що послушнику Києво-Печерської лаври повідомлено про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників за ч.1 ст.436-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.