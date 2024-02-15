Нардеп Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука

Народный депутат Артем Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры архидиакона Павла (Музычука), которого подозревают в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ с ссылкой на Telegram-канал нардепа, передает УНН.

15 февраля 2024 года народный депутат Артем Дмитрук внес залог за насельника Киево-Печерской Лавры архидиакона Павла (Музычука) - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 февраля в Соломенском райсуде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения Павлу (Музычуку). СБУ обвинила монаха в организации провокаций в Киево-Печерской Лавре.

В качестве меры пресечения суд назначил монаху залог в размере 121 тыс. грн и ношение электронного браслета.15 февраля нардеп Артем Дмитрук сообщил о внесении залога - отмечается в сообщении.

Дополнение

9 февраля стало известно, что СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

Позже в Офисе генерального прокурора сообщили, что послушнику Киево-Печерской лавры сообщено о подозрении в оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников по ч.1 ст.436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.