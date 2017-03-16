Наразі вже подано 296,5 тис. щорічних декларацій за минулий рік – Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Наразі до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подано 296,5 тис. щорічних декларацій за 2016 рік. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова НАЗК Наталія Корчак, передає УНН.
Н.Корчак поінформувала, що вже подано 296 тис. 458 щорічних декларацій за 2016 рік, поданих з 1 січня 2017 року.
При цьому, за її словами, тільки протягом вчорашнього дня до системи було подано 31 тис. 519 щорічних декларацій.
Крім цього, вона зауважила, що всього подано електронних документів (щорічні декларації, перед звільненням, після звільнення, декларації кандидатів на посади) — 519 тис. 347, з них подано у 2017 році — 383 тис. 398.
Також голова НАЗК нагадала, що до завершення другої хвилі декларування залишилося 16 днів, включно з днем сьогоднішнім.
Як повідомляв УНН, НАЗК на другому етапі е-декларування очікує до 1,5 млн декларантів.