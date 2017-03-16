Уже подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за прошлый год - Н.Корчак
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сейчас в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за 2016 год. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НАПК Наталья Корчак, передает УНН.
Н.Корчак сообщила, что уже подано 296 тыс. 458 ежегодных деклараций за 2016 год, поданных с 1 января 2017 года.
При этом, по ее словам, только в течение вчерашнего дня в систему было подано 31 тыс. 519 ежегодных деклараций.
Кроме этого, она отметила, что всего подано электронных документов (ежегодные декларации, перед увольнением, после увольнения, декларации кандидатов на должности) - 519 тыс. 347, из них подано в 2017 году - 383 тыс. 398.
Также глава НАПК напомнила, что до завершения второй волны декларирования осталось 16 дней, включая сегодня.
Как сообщал УНН, НАПК на втором этапе е-декларирования ожидает до 1,5 млн декларантов.