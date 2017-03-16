Уже подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за прошлый год - Н.Корчак

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 15552 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 63743 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111230 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126596 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135408 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127892 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119594 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106743 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107684 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Уже подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за прошлый год - Н.Корчак

Уже подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за прошлый год - Н.Корчак

Киев  •  УНН

 • 11198 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сейчас в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано 296,5 тыс. ежегодных деклараций за 2016 год. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НАПК Наталья Корчак, передает УНН.

Н.Корчак сообщила, что уже подано 296 тыс. 458 ежегодных деклараций за 2016 год, поданных с 1 января 2017 года.

При этом, по ее словам, только в течение вчерашнего дня в систему было подано 31 тыс. 519 ежегодных деклараций.

Кроме этого, она отметила, что всего подано электронных документов (ежегодные декларации, перед увольнением, после увольнения, декларации кандидатов на должности) - 519 тыс. 347, из них подано в 2017 году - 383 тыс. 398.

Также глава НАПК напомнила, что до завершения второй волны декларирования осталось 16 дней, включая сегодня.

Как сообщал УНН, НАПК на втором этапе е-декларирования ожидает до 1,5 млн декларантов.

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