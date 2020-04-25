Наразі в Україні 156 тисяч лікарів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сьогоднішній день в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медпрацівників середнього та молодшого персоналу. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медпрацівників середнього та молодшого персоналу, і це не просто сухі цифри”, — сказав Степанов.
Він повідомив, що під час аудиту міністерство отримує тривожні сигнали щодо впливу на цих людей.
“Ми завершуємо аудит, ми зробили перші кроки до підвищення заробітної плати їм. Найближчими днями цей механізм запрацює”, — додав міністр.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України погодив виплати до 300% зарплат медикам, що задіяні у боротьбі з коронавірусною інфекцією.