Наразі в Україні 156 тисяч лікарів - МОЗ

КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сьогоднішній день в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медпрацівників середнього та молодшого персоналу. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.