Сейчас в Украине 156 тысяч врачей - МОЗ

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41724 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85592 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102901 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129046 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129387 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173257 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 103072 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. На сегодняшний день в Украине 156 тысяч врачей и 296 тысяч медработников среднего и младшего персонала. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“На сегодняшний день в Украине 156 тысяч врачей и 296 тысяч медработников среднего и младшего персонала, и это не просто сухие цифры”, — сказал Степанов.

Он сообщил, что в ходе аудита министерство получает тревожные сигналы о влиянии на этих людей.

“Мы завершаем аудит, мы сделали первые шаги к повышению заработной платы им. В ближайшие дни этот механизм заработает”, — добавил министр.

Напомним, что Кабинет министров Украины согласовал выплаты до 300% зарплаты медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Украинские Национальные Новости

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