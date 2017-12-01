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Наразі у СММ ОБСЄ 39 спостерігачів від Росії – А.Хуг

Наразі у СММ ОБСЄ 39 спостерігачів від Росії – А.Хуг

Київ • УНН

 • 10665 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. На сьогодні у місії ОБСЄ в Україні від Російської Федерації 39 спостерігачів. Про це сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

Як розповів А.Хуг, загалом, 40 країн направляють спостерігачів до місії ОБСЄ в Україні, 50-60% спостерігачів походить з країн ЄС.

При цьому, уточнив він, найбільший контингент спостерігачів з однієї країни — це контингент США, який загалом становить 66 представників.

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“Наразі, Росія має контингент — 39 спостерігачів в місії, повідомив Хуг”, — цитує “Голос Америки” слова А.Хуга.

Він також зазначив, що спостережні патрулі складаються з представників різних країн, але після проведення патрулювання, всі члени спостережного патруля мають узгодити свій звіт.

Ці патрулі, за його словами, складаються з 6-8 учасників — різних за національністю та походженням.

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