Сейчас в СММ ОБСЕ 39 наблюдателей от России - А.Хуг

Как рассказал А.Хуг, в общем, 40 стран направляют наблюдателей в миссии ОБСЕ в Украине, 50-60% наблюдателей происходит из стран ЕС.

При этом, уточнил он, самый большой контингент наблюдателей из одной страны - это контингент США, который в целом составляет 66 представителей.

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"Сейчас Российский контингент - 39 наблюдателей в миссии, сообщил Хуг", - цитирует "Голос Америки" слова А.Хуга.

Он также отметил, что наблюдательные патрули состоят из представителей разных стран, но после проведения патрулирования, все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет.

Эти патрули, по его словам, состоят из 6-8 участников - разных по национальности и происхождению.