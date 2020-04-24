Наразі у лікарнях першої хвилі вільно близько 43 тис. ліжкомісць - Степанов

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях першої хвилі, що відповідають за лікування пацієнтів з COVID-19, вільними залишаються близько 43 тисяч місць, а також більша частина апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.