Наразі у лікарнях першої хвилі вільно близько 43 тис. ліжкомісць - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях першої хвилі, що відповідають за лікування пацієнтів з COVID-19, вільними залишаються близько 43 тисяч місць, а також більша частина апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні на ранок в цих 242 лікарнях, які визначені як лікарні першої хвилі, було вільно порядком 43 тисяч вільних місць. При цьому кількість апаратів ШВЛ, що вільна та готова до роботи 1877 з 2071 апарату. Ці цифри говорять, що наповненість наших медзакладів на рівні 15-20% в залежності від регіону. Дійсно є де є більше, там в окремих лікарнях доходить до 50%", - повідомив Степанов.
Він нагадав, що кількість ліжок в кожній з лікарень у режимі реального часу можна подивитись у відкритому дашборді, що є на сайті Кабміну.
"У нас визначені лікарні, першої, другої хвиль, у нас визначені алгоритми, за яких обставин ми будемо переходити на інший рівень. На сьогоднішній день жодних підстав у жодному регіоні немає, щоб стверджувати, що немає ліжок чи лікарні не приймають хворих на коронавірусну хворобу, чи комусь не надається допомога. Ситуація повністю контрольована МОЗ", - резюмував міністр.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 24 квітня зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 477, що менше, ніж добою раніше.