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Сейчас в больницах первой волны свободно около 43 тыс. койкомест - Степанов

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах первой волны, отвечающие за лечение пациентов с COVID-19, свободными остаются около 43 тысяч мест, а также большая часть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня утром в этих 242 больницах, которые определены как больницы первой волны, было свободно порядком 43 тысяч свободных мест. При этом количество аппаратов ИВЛ, свободное и готово к работе 1877 из 2071 аппарата. Эти цифры говорят, что наполненность наших медучреждений на уровне 15-20% в зависимости от региона. Действительно есть где есть больше, там в отдельных больницах доходит до 50%", - сообщил Степанов.

Он напомнил, что количество коек в каждой из больниц в режиме реального времени можно посмотреть в открытом дашборде, что есть на сайте Кабмина.

"У нас определены больницы, первой, второй волн, у нас определенные алгоритмы, при каких обстоятельствах мы будем переходить на другой уровень. На сегодняшний день никаких оснований ни в одном регионе нет, чтобы утверждать, что нет коек или больниц, которые не принимают больных коронавирусной болезнью или кому-то не оказывается помощь. Ситуация полностью контролируется Минздравом", - резюмировал министр.

Напомним, что в Украине на 9:00 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Прирост случаев заболевания за прошедшие сутки - 477, что меньше, чем сутками ранее.

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