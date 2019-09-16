Наразі масові протести проти влади неможливі - Богдан
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що наразі вважає неможливими масові протести проти влади. Про це він розповів у інтерв’ю ВВС News Україна, повідомляє УНН.
“Я не думаю, що зараз можливі масові акції протесту. У нас буде зараз велика частина нашої інформаційної політики... Звичайно, те, що ти робиш, треба в таких випадках пояснювати суспільству, і ми будемо пояснювати”, — заявив він.
Він також акцентував увагу на тому, що не очікує, що “правоохоронні органи такі заколоти сьогодні залишать без належної уваги і реакції”.
“З іншого боку, знову ж таки, виходячи з соціології, масові акції протесту проти діючої влади неможливі. І навпаки — зачинщики таких масових заходів можуть наразитися на активну позицію активних громадян і отримати зовсім зворотну реакцію від того, що вони очікують”, — додав він.
Нагадаємо, Глава Офісу Президента Андрій Богдан прокоментував розформування ЦВК.