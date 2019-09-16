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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56083 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110926 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102777 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109876 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119483 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148192 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148601 просмотра

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Сейчас массовые протесты против власти невозможны - Богдан

Сейчас массовые протесты против власти невозможны - Богдан

Киев  •  УНН

 • 42041 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что сейчас считает невозможными массовые протесты против власти. Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина, сообщает УНН.

“Я не думаю, что сейчас возможны массовые акции протеста. У нас будет сейчас большая часть нашей информационной политики... Конечно, то, что ты делаешь, надо в таких случаях объяснять обществу, и мы будем объяснять”, — заявил он.

Он также акцентировал внимание на том, что не ожидает, что “правоохранительные органы такие мятежи сегодня оставят без должного внимания и реакции”.

“С другой стороны, опять же, исходя из социологии, массовые акции протеста против действующей власти невозможны. И наоборот — зачинщики таких массовых мероприятий могут нарваться на активную позицию активных граждан и получить совсем обратную реакцию от того, что они ожидают”, — добавил он.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан прокомментировал расформирование ЦИК.

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