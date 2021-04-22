Наприкінці тижня дощі по Україні припиняться - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра у більшості областей, післязавтра в Україні, крім заходу та південного-заходу, пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, в неділю без істотних опадів.

Температура завтра вночі 2-7° тепла, на заході країни на грунті заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході 15-19°; у вихідні вночі 24 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, 25 квітня в Україні, крім півдня, очікуються заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 6-11° тепла, у південно-східній частині до 15° .

Доповнення

На Київщині завтра вночі та вранці короткочасний дощ, подекуди гроза. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.