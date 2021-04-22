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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 95 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 110123 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 165855 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 169079 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 251281 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 293349 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153966 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142445 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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В конце недели дожди по Украине прекратятся - синоптики

В конце недели дожди по Украине прекратятся - синоптики

Киев  •  УНН

 • 23487 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Конец этой недели - в воскресенье, 25 апреля, будет с погодой без существенных осадков. Однако, придет похолодание и заморозки будут ощущаться ночью даже в воздухе. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра в большинстве областей, послезавтра в Украине, кроме запада и юго-запада, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в воскресенье без существенных осадков.

Температура завтра ночью 2-7° тепла, на западе страны на почве заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге и востоке 15-19°; в выходные ночью 24 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, 25 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла, в юго-восточной части до 15°.

Дополнение

В Киевской области завтра ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

Украинские Национальные Новости

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