В конце недели дожди по Украине прекратятся - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Конец этой недели - в воскресенье, 25 апреля, будет с погодой без существенных осадков. Однако, придет похолодание и заморозки будут ощущаться ночью даже в воздухе. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в большинстве областей, послезавтра в Украине, кроме запада и юго-запада, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в воскресенье без существенных осадков.
Температура завтра ночью 2-7° тепла, на западе страны на почве заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге и востоке 15-19°; в выходные ночью 24 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, 25 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла, в юго-восточной части до 15°.
Дополнение
В Киевской области завтра ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.
Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.